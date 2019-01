NFL untersucht mögliche Laser-Attacke gegen Brady

Die National Football League (NFL) befasst sich derzeit mit einem Bericht einer TV-Station in Kansas City (KMBC), wonach Superstar Tom Brady am Sonntag während des AFC Championship Game durch einen Laser Pointer behindert worden sein soll. Man habe eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet, bestätigte ein NFL-Sprecher am Dienstag.