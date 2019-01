Noel siegte im Wengen-Slalom vor Feller und Hirscher

Der Franzose Clement Noel hat beim Slalom in Wengen am Sonntag seinen ersten Sieg im alpinen Ski-Weltcup geholt. Der bereits nach dem ersten Durchgang führende 21-Jährige setzte sich in der Entscheidung 0,08 Sekunden vor Manuel Feller durch, Marcel Hirscher landete mit 0,10 Sekunden Rückstand auf Platz drei.