Vonn kündigte nach Ausfall in Cortina Karriereende an

Ausgerechnet in Cortina d'Ampezzo könnte die große Karriere von Ski-Star Lindsey Vonn zu Ende gegangen sein. Nach einem Super-G unter offenbar großen Schmerzen, den sie letztlich abbrechen musste, brach die US-Amerikanerin am Sonntag im Zielraum in Tränen aus. "Ich wollte nicht aufhören, aber ich kann nicht weiter", stammelte Vonn im ORF-Interview. "Es wird schwierig. Die Schmerzen sind zu viel."