Raffl-Tor bei 5:2 der Philadelphia Flyers in Montreal

Der Kärntner Michael Raffl hat am Samstag seinen dritten Saisontreffer in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL erzielt. Der 30-jährige Stürmer traf beim 5:2-Erfolg seiner Philadelphia Flyers bei den Montreal Canadiens in der Schlussminute ins leere Tor zum Endstand. Für Philadelphia war es der dritte Sieg in Folge. Die Flyers liegen aber immer noch 14 Punkte hinter den Play-off-Rängen.