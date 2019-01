Dortmund will sich in Leipzig keinen Fehlstart leisten

Borussia Dortmund will sich einen Fehlstart in die zweite Saisonhälfte der deutschen Fußball-Bundesliga keinesfalls leisten. Im Auswärtsspiel bei RB Leipzig setzt der Tabellenführer gleich auf Attacke. "Wir müssen raus aus dem Trainingsmodus und rein in den Kampfmodus", betonte Sportdirektor Michael Zorc vor dem Spiel am Samstag (18.30). Bei den Leipzigern hat der BVB jedoch noch nie gewonnen.