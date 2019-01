Egger holte in Königssee ersten Weltcupsieg - Teamstaffel 2.

Österreichs Rodel-Equipe hat sich am Sonntag zum Abschluss des Rodel-Weltcups in Königssee in starker Verfassung präsentiert. Reinhard Egger holte im aufgrund des starken Schneefalls in einem Lauf ausgetragenen Einsitzer-Bewerb seinen ersten Weltcupsieg, in der Teamstaffel musste sich die rot-weiß-rote Mannschaft nur Deutschland geschlagen geben.