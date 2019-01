Real Madrid ließ erneut Punkte liegen, nur 2:2 in Villarreal

Champions-League-Sieger Real Madrid hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft erneut gepatzt. Die Königlichen kamen am Donnerstag in einem Nachtragsspiel bei Villarreal nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus und liegen damit als Tabellenvierter sieben Punkte hinter Spitzenreiter FC Barcelona.