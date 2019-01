Van Gerwen nach drittem Darts-WM-Titel: "Habe es verdient"

Darts-Superstar Michael van Gerwen hat sich mit dem dritten Titelgewinn seinen großen Traum erfüllt. "Ich arbeite das ganze Jahr dafür. Ich hatte schwierige Gegner wie Gary Anderson und Adrian Lewis. Was will ich mehr? Ich habe sie alle besiegt. Viel mehr geht nicht. Ich habe mir dieses Ding verdient", konstatierte van Gerwen nach seinem WM-Triumph in London gegen Lokalmatador Michael Smith (7:3).