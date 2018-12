Raffl erzielte 2. NHL-Saisontreffer bei Flyers-Niederlage

Auch Michael Raffl und seine Philadelphia Flyers haben den NHL-Spitzenreiter Tampa Bay nicht zu stoppen vermocht. Beim 5:6 nach Overtime fälschte der Kärntner am Donnerstag zwar einen Schuss über die Schulter von Goalie Andreij Wasilewski zum 1:0 und seinem zweiten Saisontor ab (11.). Am Ende stand aber der 29. Sieg der Lightning und der vierte in Folge zu Buche.