Norwegens Ex-Topmann Petter Northug hört auf

Der norwegische Langlaufstar Petter Northug hört auf. Der 32-Jährige verkündete am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Trondheim das Ende seiner Laufbahn. Northug gehörte mit zweimal Olympia-Gold und 13 WM-Titeln zu den großen Stars im nordischen Skisport. In der vergangenen und auch zu Beginn der laufenden Saison war er aber weit von seiner einstigen Hochform entfernt.