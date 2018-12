Denver Nuggets beendeten Torontos NBA-Siegesserie

Nach acht Siegen in Folge haben die Toronto Raptors in der National Basketball Association wieder einmal eine Niederlage kassiert. Das Ex-Team des Österreichers Jakob Pöltl unterlag den Denver Nuggets am Montag vor eigenem Publikum knapp mit 103:106. Trotz der fünften Niederlage im 25. Spiel sind die Kanadier in der laufenden NBA-Saison weiter das punktbeste Team.