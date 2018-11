Zehntes Remis nach Hochrisikopartie bei der WM

Die zehnte Partie der Schach-WM in London zwischen dem Weltmeister Magnus Carlsen und seinem Herausforderer Fabiano Caruana hat nach einem spannenden Schlagabtausch erneut ein Unentschieden gebracht. Beide Protagonisten wollten am Donnerstag endlich die erste Partie bei dieser WM gewinnen und spielten von Beginn an mit offenem Visier. In der Gesamtwertung steht es nun 5:5.