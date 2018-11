Chardy und Coric eröffnen Davis-Cup-Finale in Lille

Der Franzose Jeremy Chardy eröffnet das Davis-Cup-Finale von Gastgeber Frankreich gegen Kroatien am Freitag (14.00 Uhr) gegen Borna Coric. Dies hat die Auslosung für das letzte Endspiel unter altem Regulativ am Donnerstag in Lille ergeben. Der französische Kapitän Yannick Noah hat sich für die Einzelspieler Chardy und Jo-Wilfried Tsonga festgelegt.