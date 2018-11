Bendtner wird 50-tägige Haftstrafe antreten

Der dänische Fußball-Profi Nicklas Bendtner will seine Verurteilung zu 50 Tagen Gefängnis nicht anfechten. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Kopenhagen am Mittwoch mit. Der Stürmer von Rosenborg Trondheim muss demnach seine Haftstrafe antreten. Der 30-Jährige wurde verurteilt, weil er einen Taxifahrer am 9. September so hart schlug, dass dieser unter anderem einen Kieferbruch erlitt.