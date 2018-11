England-Schlager zwischen Arsenal und Liverpool endete 1:1

Arsenal und Liverpool haben sich am Samstagabend im Schlager der 11. Runde der englischen Fußball-Premier-League mit 1:1 (0:0) getrennt. Liverpool ist damit in der Liga nicht nur weiter ungeschlagen, sondern übernahm vorerst auch einen Punkt vor Meister Manchester City die Tabellenführung. Der Titelverteidiger ist erst am Sonntag (16.00 Uhr) zu Hause gegen Southampton im Einsatz.

© APA (AFP)

James Milner brachte Liverpool in einer hochklassigen Partie in London etwas entgegen dem Spielverlauf in Führung. Der englische Ex-Teamspieler staubte von der Strafraumgrenze ab, nachdem Arsenal-Torhüter Bernd Leno einen Querpass des Ex-Salzburgers Sadio Mane nach vorne hatte abprallen lassen (61.). Alexandre Lacazette gelang mit einem sehenswerten Schuss aus spitzem Winkel der Ausgleich (82.).

Arsenal hat 14 Pflichtspiele in Folge nicht verloren, musste sich in der Liga aber nach davor acht Siegen in Serie zum zweiten Mal mit einem Remis begnügen. Es war der erste Punktgewinn der Saison gegen ein anderes Topteam, nachdem es zu Saisonstart Niederlagen gegen ManCity und Chelsea gesetzt hatte. Der Rückstand des Tabellenvierten auf die Spitze beträgt vorerst weiter vier Punkte.

Manchester United stieß mit einem in der Nachspielzeit sichergestellten 2:1-Sieg in Bournemouth auf Rang sieben vor. Den entscheidenden Treffer erzielte der eingewechselte Marcus Rashford in der 92. Minute nach Vorarbeit von Paul Pogba. Anthony Martial (35.) hatte zuvor die frühe Bournemouth-Führung durch Callum Wilson (11.) ausgeglichen.

ÖFB-Star Marko Arnautovic führte seinen Club West Ham zu einem 4:2-Heimsieg gegen Burnley. Der Wiener erzielte mit seinem fünften Ligator den ersten Treffer der Partie (10.). Auch dem 3:2 durch Felipe Anderson ging ein Arnautovic-Schuss voraus (84.). West Ham gelang nach zuletzt nur einem Punkt aus drei Spielen der dritten Saisonsieg.

Arnautovic erzielte nach Fehler von Burnley-Verteidiger James Tarkowski sein fünftes Saisontor. Burnley schaffte zweimal den Gleichstand, Felipe Anderson brachte die Londoner jeweils wieder in Führung (68., 84.). Beim zweiten Treffer verwertete der Brasilianer einen Abpraller nach Arnautovic-Schuss. Den Schlusspunkt setzte Chicharito in der 92. Minute.

Einen emotionalen Sieg feierte Leicester City mit einem 1:0 bei Cardiff City. Es war das erste Spiel der "Foxes" nach dem Tod von Clubbesitzer Vichai Srivaddhanaprabha, der am vergangenen Samstag bei einem Hubschrauberabsturz vor dem Stadion mit vier weitere Menschen ums Leben gekommen war. Die Spieler beider Mannschaften versammelten sich vor dem Anpfiff zu einer Schweigeminute.

Nach dem einzigen Treffer zog sich Torschütze Demarai Gray sein Leibchen aus, zeigte darunter die Botschaft 'For Khun Vichai" und sah dafür die Gelbe Karte. Der ehemalige ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs saß bei Leicester auf der Ersatzbank. Das Team des Meisters von 2016 wollte nach dem Spiel zu Srivaddhanaprabhas Begräbnis nach Thailand reisen.

Die Elf des in der Kritik stehenden Starcoach Jose Mourinho startete erneut fehlerhaft, präsentierte sich aber - wie öfters in den vergangenen Spielen - in der zweiten Hälfte verbessert. Nachdem die Gäste einige Topchancen ungenützt gelassen hatten, traf Rashford spät aus kurzer Distanz. Die "Red Devils" schoben sich mit dem sechsten Saisonsieg zwischenzeitlich auf die siebente Tabellenposition vor.