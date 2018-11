Inter Mailand nach siebentem Sieg in Serie weiter Zweiter

Inter Mailand hat in der italienischen Fußball-Meisterschaft die Siegesserie auf sieben Spiele ausgebaut. Die Mailänder fertigten am Samstag in der Serie A Genoa mit 5:0 ab und verteidigten Rang zwei vor dem punktegleichen SSC Napoli. Souveräner Tabellenführer bleibt Juventus Turin nach einem 3:1-Heimsieg über Cagliari. Juve hat damit weiter sechs Punkte Vorsprung auf die beiden Verfolger.