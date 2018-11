Grabner bescherte Arizona NHL-Sieg in Overtime

Michael Grabner hat die Arizona Coyotes am Freitag in der Verlängerung zum 4:3-Heimsieg gegen die Carolina Hurricanes geschossen. Der Kärntner sorgte in der 62. Minute für den fünften Sieg seines neuen Clubs in Folge. So eine Serie gelang den schlecht in die Saison gestarteten Coyotes zuletzt vor fünf Jahren.