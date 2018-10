Hütters Frankfurter schossen Düsseldorf 7:1 ab

Adi Hütter hat mit seinem Club Eintracht Frankfurt in der deutschen Fußball-Bundesliga einen Kantersieg verbucht. Die Mannschaft des Vorarlberger Trainers schoss am Freitag zum Auftakt der achten Runde Fortuna Düsseldorf 7:1 (3:0) vom Rasen. Der Serbe Luka Jovic erzielte dabei historische fünf Tore - das war einem Frankfurter in der Bundesliga-Geschichte noch nicht gelungen.