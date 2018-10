Boston Red Sox im MLB-Endspiel

Die Boston Red Sox haben sich in der nordamerikanischen Baseball-Liga (MLB) für die World Series qualifiziert. Das Team aus Massachusetts gewann am Donnerstag (Ortszeit) das fünfte Spiel der Halbfinalserie gegen Titelverteidiger Houston Astros 4:1. In der "best of seven"-Serie setzten sich die Red Sox am Ende mit 4:1 nach Spielen durch.