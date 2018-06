Auftaktsieger Japan und Senegal um Vorentscheidung

Die 2:1-Auftaktsieger Japan und Senegal können bei der Fußball-WM am Sonntag (17.00 Uhr) im direkten Duell einen Riesenschritt in Richtung Aufstieg machen. Die Asiaten sind in bisher drei Länderspielvergleichen mit den 2002 bis ins Viertelfinale vorgestoßenen Afrikanern noch sieglos, haben mit dem überraschenden 2:1 gegen Kolumbien zum Auftakt aber viel Selbstvertrauen getankt.