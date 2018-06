Woods und andere Topstars mit schlechtem US-Open-Auftakt

Zum Auftakt des US Open der Golfprofis in Shinnecock Hills bei New York haben die allermeisten Favoriten miserabel abgeschnitten. Mit einer 78er-Runde startete auch Tiger Woods sehr schlecht. Nur der Weltranglisten-Erste Dustin Johnson begann unter den Favoriten mit einer 69er-Runde standesgemäß. Er teilte sich die Führung mit drei weiteren Spielern.