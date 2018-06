Iran gegen Marokko - Erstes Spiel als letzte Chance

Nach 20-jähriger Absenz ist Marokko wieder bei einer WM dabei und träumt vom Achtelfinale. Dazu muss am Freitag (17.00 Uhr MESZ/live ORF eins) aber ein Auftaktsieg gegen den Iran her. Für beide Teams hat das Duell in der schweren Gruppe B mit Spanien und Europameister Portugal vorentscheidende Bedeutung. "Ein Must-Win-Spiel für beide Teams", sagte Iran-Coach Carlos Queiroz.