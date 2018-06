Schwab bei Shot Clock Masters 12. - Finne Korhonen gewann

Mikko Korhonen (37) hat als erster Finne die Österreichischen Golf Open und bei seinem 146. Anlauf mit dem ersten Turniersieg auch gleich eine Weltpremiere gewonnen. Korhonen siegte am Sonntag in Atzenbrugg beim ersten Shot Clock Masters überlegen sechs Schläge vor dem Schotten Connor Syme. Der Österreicher Matthias Schwab beendete sein Heimturnier als guter Zwölfter.

© APA (AFP)

Als Elfter war Schwab mit nur zwei Schlägen Rückstand auf Platz zwei in die Schlussrunde des ersten Turniers der European Tour, bei dem auf jedem Loch eine "Shot Clock" zur Beschleunigung des Spieltempos eingesetzt wurde, gegangen. Die Hoffnungen, sich am Finaltag im Diamond Country Club noch ganz weit nach vorne zu spielen, gingen aber nicht in Erfüllung.

Denn nach seinen starken Runden mit 69 und 68 Schlägen tat sich der 23-jährige Steirer wie schon am Samstag (73) auch am Schlusstag (71) schwer. Zwei Gewitter-Unterbrechungen spielten ihm auch nicht unbedingt in die Karten.

Denn nach der ersten und 80 Minuten dauernden Pause setzte es für den Österreicher gleich ein Bogey. Schwab kämpfte sich mit zwei Birdies wieder nach vorne, wurde am 18. Abschlag bei lautem Donnergrollen aber erneut ins Clubhaus geschickt. Um danach einen weiteren Schlagverlust zu vermeiden, musste er einen Sicherheitsschlag ins letzte Grün und dann zwei anspruchsvolle Putts über 24 bzw. 4 Meter machen.

So schaffte er bei seinem zweiten Heim-Auftritt als Profi trotz allem noch sein bestes Atzenbrugg-Resultat. 2013 war er als Amateur 14. geworden. "Eigentlich habe ich wieder ganz gut gespielt. Aber einige kurze Putts sind nicht gefallen, sonst wäre es sicher wieder eine gute Runde geworden", machte Schwab klar, dass mehr möglich gewesen wäre. "Natürlich wollte ich eine bessere Runde spielen und die Leistung war auch okay. Aber im Endeffekt wollte ich schon ein bissl mehr. Es fühlt sich doch so an, dass ich einige Schläge liegen gelassen habe. In diesem Sport muss man die Putts einfach machen."

Schwab war aber einmal mehr nicht wirklich vom Glück verfolgt. Beim Bogey auf der Elf etwa lippten sowohl der Chip als auch der Putt aus. Der 23-Jährige hielt aber bis zum Schlussloch seine Nerven im Zaun. "Es ist nicht lustig, wenn du so einen Schlag unaufgewärmt machen musst und dein Spielpartner seinen Abschlag ins Wasser haut", erklärte er die Nervenprobe auf Loch 18.

Dennoch sorgte der vor erst einem Jahr Profi gewordene Rohrmooser zu Hause für ein Top-Ergebnis, das ihm 14.829 Euro Preisgeld und damit weitere Fortschritte im Kampf um die Tourkarte 2019 brachte. Und das, obwohl er in Abwesenheit des verletzten Bernd Wiesberger vor dem Turnier viel PR-Arbeit erledigen hatte müssen.

"Ich versuche das in positive Energie umzuwandeln. Aber natürlich war das nicht so eine ideale Vorbereitung", gestand Schwab, der nach fünf Turnieren in Serie nun einige Tage Pause hat. Weiter geht es mit den BMW International Open ab 21. Juni in Deutschland, dann folgen voraussichtlich große Rolex-Turniere.

Die Einführung der Shot Clock taugte Schwab sehr. "Ich bin ja für schnelles Spiel. Es hat mir extrem getaugt."

Korhonen hatte in Atzenbrugg schon im Vorjahr als Zweiter stark gespielt. 2018 lag er vom zweiten Tag an in Führung und gab sich bis zum Schluss keine Blöße. Erst am 63. Loch kassierte er überhaupt das erste von letztlich nur zwei Bogeys, sonst wäre er auch noch der erste Turniersieger seit 17 Jahren mit einer weißen Weste geworden.

Der Finne, der sich gleich zwölf Mal auf der Tourschool versucht hatte, feierte dennoch "Vatertag". Der 37-jährige Hobby-Koch und Weinliebhaber kann als Vater von vier Kindern das Preisgeld von 166.660 Euro besonders gut gebrauchen. "Es war ein langer Weg. Ich habe keine Worte dafür, es ist einfach unglaublich", sagte Korhonen mit Scheck und Diamant-Pokal in der Hand.

Zweitbester Österreicher wurde Sepp Straka als 43. Lukas Nemecz belegte Platz 50 und der 49-jährige Markus Brier wurde kurz vor seinem Wechsel auf die Seniorentour 59. Zudem kassierte der Routinier am Schlusstag einen Strafschlag wegen Zeitüberschreitung.

"Ich bin einfach nachlässig geworden und aus allen Wolken gefallen, als ich das gehört habe", sagte der Wiener, der als einziger die Open drei Mal (2 Mal als Challenger) gewonnen hat. "Aber es ist eh am ganzen Tag nichts gelaufen."