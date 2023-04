Laut UNESCO 2,4 Mrd. Euro an Kulturerbe-Kriegsschäden in UKR

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat bisher Schäden in Höhe von 2,4 Milliarden Euro am Kulturerbe des Landes verursacht. Etwa 248 Monumente seien beschädigt, einige davon komplett zerstört worden, teilte die UNO-Kulturorganisation UNESCO am Montag anlässlich des Ukraine-Besuchs ihrer Generaldirektorin Audrey Azoulay mit. Am schlimmsten sei die Lage im Osten des Landes.