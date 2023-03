Mit dem Paddington-Bären Abenteuer in London erleben

Fans des berühmten Paddington-Bären sollen im Laufe des Jahres in der britischen Hauptstadt in dessen fiktive Welt eintauchen können. In der County Hall am Südufer der Themse sollen die Abenteuer des aus Peru geflüchteten Paddington auf einer Fläche von 26.000 Quadratmetern für Besucherinnen und Besucher in einer Art Erlebnis-Parcours aufbereitet werden, wie die verantwortliche Path Entertainment Group am Dienstag ankündigte.