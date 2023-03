Banksy-Werk in England aufgetaucht - und zerstört

Ein bisher unbekanntes Banksy-Werk ist anscheinend zerstört worden, bevor es als solches wahrgenommen wurde. Der mysteriöse britische Streetart-Künstler postete am Mittwoch mehrere Bilder auf seinem Instagram-Account, die eines seiner Werke an der Fassade eines baufälligen Hauses zeigen. Zu sehen sind die Umrisse eines Burschen, der scheinbar an einem Fenster steht und einen Vorhang aus Wellblech zur Seite schiebt. Es trägt den Titel "Morning Has Broken".