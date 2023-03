Santorin heuer als Kulisse für "Starnacht" am Neusiedler See

Am 2. und 3. Juni, rechtzeitig zum Start in die Sommersaison, findet auf der Seebühne Mörbisch wieder die "Starnacht am Neusiedler See" statt - diesmal in der Kulisse der griechischen Insel Santorin. Fix gebucht sind bereits unter anderem King & Potter, Marquess, Nik P. oder Tony Christie. Moderiert wird von Barbara Schöneberger und Hans Sigl, hieß es am Montag bei einer Pressekonferenz in der Seegemeinde.