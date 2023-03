Wien als Drehort 2022 trotz Rückgangs weiter gefragt

Die Film- und Fernsehbranche hat die Coronapandemie hinter sich gelassen - zumindest übertraf die Zahl der Drehgenehmigungen in Wien 2022 erneut das Niveau vor der Pandemie. Dies gab Marijana Stoisits, Geschäftsführerin der Vienna Film Commission, am Montag bekannt. Dennoch musste man im Vergleich zu 2021 einen Rückgang verzeichnen. So fiel die Zahl der Drehansuchen um 15 Prozent auf 1.102 - lag aber noch leicht über dem Vor-Coronajahr 2019, als man 1.090 Ansuchen zählte.