Die Preisverleihung findet am 20. April in der Akademie der bildenden Künste in Wien statt. Der Birgit-Jürgenssen-Preis wird seit 2004 jährlich im Gedenken an die ehemals an der Akademie lehrende Künstlerin Birgit Jürgenssen verliehen. Zum 20-Jahr-Jubiläum erscheint auch eine Publikation, in der die Preisträger und Preisträgerinnen seit Initiierung der Auszeichnung nochmals gewürdigt werden.