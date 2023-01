Regie und Gesang: Doppelrolle hält Groissböck "ewig jung"

Der niederösterreichische Starbass Günther Groissböck tritt ab 8. Juli in einer Doppelrolle bei der operklosterneuburg auf: Als Regisseur und als Philipp II in Verdis "Don Carlo". Im Interview mit der APA sprach er über Coronafolgen und -maßnahmen, "Cancel Culture" in der Kultur und darüber, was ihn, der bereits 2003 in Klosterneuburg sang, nun dorthin zurückführt.