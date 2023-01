Je zehn Stücke wurden einem der Bandmitglieder zugeordnet und bilden somit ein in sich geschlossenes Album, wie es in einer Ankündigung heißt. "Musik ermöglicht es, in der Zeit zu reisen, und wir waren neugierig was wir finden würden, wenn wir unsere früheren Songs ins Heute bringen", so The Edge. Die Stücke erhielten teils auch neue Arrangements und in einigen Fällen neue Songtexte.

(S E R V I C E - )