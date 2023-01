In mehreren Ländern - etwa in der Ukraine, Schweden und Finnland - hatten nationale Abteilungen der Organisation IBBY, die den Preis vergibt, angesichts des russischen Kriegs in der Ukraine einen Rücktritt der Illustratorin gefordert. "Es ist schwierig, ohne die Akzeptanz der russischen Regierung international aktiv zu sein. Deshalb wird sie, unabhängig davon, was sie über den Krieg denkt, zu einem Symbol", sagte die Vorsitzende der schwedischen IBBY-Abteilung, Margaretha Ullström dem dänischen Rundfunk. Königin Margrethe II. könne nicht "Teil dieses Konflikts" sein, erklärte die Königshaus-Sprecherin.

Der alle zwei Jahre vergebene Preis gilt als eine der wichtigsten internationalen Auszeichnungen in der Kinder- und Jugendliteratur. Er ist nach dem dänischen Schriftsteller Hans Christian Andersen (1805-1875) benannt und wird vom International Board on Books for Young People (IBBY) vergeben. Zuletzt war er an die US-Autorin Jacqueline Woodson und die Schweizer Illustratorin Albertine Zullo gegangen. Frühere Preisträger sind unter anderem Astrid Lindgren, Erich Kästner und Christine Nöstlinger. Der Preis ist nicht dotiert, die Gewinner bekommen eine Goldmedaille.