Johann-Strauß-Jubiläumsjahr 2025 soll "andere Wege gehen"

An Johann Strauß kommt man in Wien nicht vorbei, schon gar nicht 2025: In zwei Jahren jährt sich der Geburtstag des Walzerkönigs zum 200. Mal, was mit einem bunten Veranstaltungsreigen gefeiert werden soll. Roland Geyer, seines Zeichens künstlerischer Leiter der dafür gegründeten Johann.Strauß-Festjahr 2025 GmbH, stellte am Montag erste Eckpunkte vor. "Sie dürfen sich einiges erwarten", versprach er ein sehr "breites Spektrum" an Events und Genres.