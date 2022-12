European Union Youth Orchestra zieht nach Grafenegg

Das European Union Youth Orchestra (EUYO) verlegt seine Residenz dauerhaft nach Grafenegg. Dies wurde am Montag bei einem Pressegespräch in Wien bekanntgegeben. Das Orchester wurde 1976 in London gegründet, übersiedelte nach dem Brexit nach Ferrara und soll noch in diesem Jahr nach Grafenegg wechseln, das bereits seit 2009 als Sommerresidenz fungiert.