Deutscher Dichter in Wien zum Poetry-Slam-Meister gekürt

Der deutsche Dichter Florian Wintels ist bei der diesjährigen "Deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaft" in Wien als Sieger hervorgegangen. Im Finale überzeugte der 29-jährige Künstler aus dem niedersächsischen Landkreis Grafschaft Bentheim am Samstagabend im ausverkauften Wiener Burgtheater mit einer witzigen Ballade, die als Biografie eines zwanghaften Reimers begann und mit einer Liebeserklärung an die Poetry-Slam-Szene und ihre live vorgetragene Poesie endete.