Britische Schriftstellerin Hilary Mantel gestorben

Die britische Schriftstellerin Hilary Mantel ist tot. Wie ihr Verlag in Großbritannien der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge am Freitag mitteilte, starb die 70-jährige Erfolgsautorin, die mit ihren Romanen "Wolf Hall" (Titel der deutschen Übersetzung: "Wölfe") und "Bring up the Bodies" (deutsch: "Falken") zweimal den Man Booker Prize gewann, "plötzlich, aber friedlich" im Kreise ihrer Familie.