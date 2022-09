Gerhard Rühm schenkt dem mumok seinen bildnerischen Vorlass

Der Kernbestand des bildnerischen Werks von Universalkünstler Gerhard Rühm wandert ins Wiener mumok. Der 92-jährige Mitbegründer der Wiener Gruppe hat der Institution im Museumsquartier das rund 1.500 Arbeiten umfassende Konvolut geschenkt, teilte das mumok am Montag mit. Die Vorstellung, dass die Sammlung nach seinem Tod "aufgelöst und in alle Welt verstreut" würde, sei für Rühm "höchst beunruhigend" gewesen, so die Begründung für die Schenkung.