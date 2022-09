Europäische Filmakademie ehrt Regisseur Elia Suleiman

Die Europäische Filmakademie zeichnet den palästinensischen Regisseur Elia Suleiman aus. Er soll für sein "beeindruckendes Engagement für das Weltkino" geehrt werden, wie die Akademie am Dienstag in Berlin bekanntgab. Zu Suleimans Filmen gehören "Vom Gießen des Zitronenbaums", "Chronik eines Verschwindens" und "The Time That Remains".