Sieben britische Städte kämpfen um den ESC 2023

Sieben Städte in Großbritannien haben es in die engere Auswahl für die Austragung des Eurovision Song Contests 2023 geschafft. Wie die BBC am Freitag mitteilte, setzten sich Glasgow, Manchester, Liverpool, Birmingham, Newcastle, Leeds und Sheffield im ursprünglichen Feld von 20 Bewerbern durch und schafften es auf die Shortlist.