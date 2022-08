"Grease"-Star Olivia Newton-John mit 73 Jahren gestorben

Die durch ihre Hauptrolle im Musical "Grease" weltweit berühmt gewordene australische Schauspielerin und Sängerin Olivia Newton-John ist gestorben. Dies teilte ihr Ehemann am Montag in einer auf Online-Netzwerken verbreiteten Erklärung mit. Newton-John wurde 73 Jahre alt, sie kämpfte seit rund 30 Jahren gegen Brustkrebs. Newton-John sei "friedlich auf ihrer Ranch in Südkalifornien gestorben", hieß es in der Erklärung von Ehemann John Easterling.