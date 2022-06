Harry-Potter-Theaterstück ist deutsche LEA-"Show des Jahres"

Seit einem halben Jahr wird "Harry Potter und das verwunschene Kind" als Theaterstück in Hamburg aufgeführt. Nun hat es bereits einen wichtigen Branchenpreis gewonnen, nämlich den Deutschen Live-Entertainment-Award (LEA) für die beste Show des Jahres. Die Trophäe ging an die Produktionsfirma Mehr-BB Entertainment, wie der LEA-Veranstalter am Mittwochabend mitteilte. Die Harry-Potter-Romanreihe von J.K. Rowling feierte zuvor bereits weltweit riesige Erfolge im Kino.