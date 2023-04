Kärntner Koalitionsverhandlungen von SPÖ und ÖVP fast fertig

Die Koalitionsverhandlungen zwischen SPÖ und ÖVP nach der Kärntner Landtagswahl am 5. März befinden sich auf der Zielgerade. Die inhaltlichen Gespräche in der Arbeitsgruppen waren am Donnerstag dem Vernehmen nach weitgehend abgeschlossen, an der Verschriftlichtung und an Formulierungen für das Regierungsprogramm wurde gearbeitet. Für Freitagmittag ist eine weitere Gesprächsrunde mit allen Verhandlern geplant, danach könnte eine Einigung, so es sie gibt, präsentiert werden.