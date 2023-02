Dreistündiger Warnstreik in Privatspitälern am Dienstag

Die Beschäftigten der Privatkrankenanstalten Österreichs werden am kommenden Dienstag einen dreistündigen Warnstreik abhalten. In über 25 Gesundheitseinrichtungen in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Salzburg und Tirol werden die Beschäftigten von 8:35 bis 11:35 Uhr ihre Arbeit niederlegen. Grund dafür sind die stockenden Lohnverhandlungen und die Forderung nach einem Teuerungsausgleich.