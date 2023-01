Eigentlich hätte dort erst nächste Woche getagt werden sollen. Doch hat die SPÖ wohl nicht zufällig vor dem Urnengang in Niederösterreich eine Sondersitzung beantragt, in der sie ihre Forderungen der vergangenen Wochen in einen Antrag zusammengefasst hat. Argumentiert wird die Sitzung mit der Dringlichkeit der Maßnahmen und vermeintlicher Untätigkeit der Regierung.

Debattiert wird das SPÖ-Anliegen freilich erst drei Stunden nach Einbringung des Antrags, nämlich ab 13 Uhr. Dafür wird gleich zu Beginn der Sitzung ab 10 Uhr über einen Koalitionsantrag zur Strompreis-Bremse diskutiert, dessen genaue Inhalte vorerst noch nicht vorlagen.