Skandalumwitterter Ländle-Wirtschaftsbund mit neuem Chef

Vorarlbergs Wirtschaftslandesrat Marco Tittler (ÖVP) soll neuer Obmann des Wirtschaftsbunds Vorarlberg werden. Das hat der Wirtschaftsbund am Dienstag in einer Aussendung bekanntgegeben. Tittler sei von den Gremien einstimmig zum künftigen Obmann designiert worden, die offizielle Kür erfolge im Rahmen einer außerordentlichen Landesgruppen-Hauptversammlung am 7. Dezember, hieß es.