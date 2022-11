Caritas fordert nachhaltigere Hilfe gegen Teuerung

Die aktuelle Teuerung trifft immer größere Teile der Bevölkerung, zeigt eine aktuelle Befragung von SORA im Auftrag der Caritas. Demnach ist in der aktuellen Krise schon jeder Zweite im Alltag, etwa beim Lebensmitteleinkauf, zu Einsparungen gezwungen. "Die Not ist bereits in der Mittelschicht angekommen", so Caritas-Generalsekretärin Anna Parr. Sie hat am Donnerstag bei einer Pressekonferenz zielgerichtete und nachhaltige Hilfen anstelle von Einmalzahlungen gefordert.