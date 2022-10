Vbg. NEOS-Chefin Scheffknecht gibt Parteivorsitz ab

Sabine Scheffknecht, Landessprecherin der Vorarlberger NEOS, wird den Parteivorsitz abgeben. Das erklärte Scheffknecht am Montag anlässlich einer Pressekonferenz zum zehnjährigen Bestehen von NEOS Vorarlberg in Dornbirn und begründete ihren Schritt mit einem Generationenwechsel. Wer ihr in der Funktion folgt, soll am Dienstag bekannt gegeben werden.