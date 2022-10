SPÖ-Fraktionsführer Kai Jan Krainer hatte Takacs Dokumente des Beratungsunternehmens vorgelegt, die an den "lieben Taki" ("Das ist mein Spitzname") adressiert waren. Auf dieser Klausur wurden demnach neben anderen Themen auch noch das "neue Hauptprojekt EU-Wahlen" besprochen. Edtstadler war zum damaligen Zeitpunkt nicht nur Staatssekretärin, sondern kandidierte auch (erfolgreich) für das EU-Parlament.

Unter anderem wurde in dem Dokument "Wir brauchen genaue Positionierung, alle ÖVP/Sommer-Daten" angesprochen. Genauso wurde gefragt: " Wer organisiert das Promi-Komitee für KE?". Takacs gab an, sich an die konkrete Klausur nicht erinnern zu können - auch ob er an dem Dokument mitgearbeitet habe, könne er nicht mit Sicherheit beantworten. Auf den Vorhalt Krainers, dass das betreffende Unternehmen auch für EU-Wahlkämpfe der ÖVP verantwortlich zeichnete, meinte Takacs, dass ihm das nicht bekannt gewesen sei - nur dass es für das Innenministeriums "servicierende Aufträge" abwickelte. Ob Parteiarbeit mit Steuergeld bezahlt worden sei, konnte Takacs nicht sagen: Die Bezahlung der jeweiligen Klausuren sei Sache der Fachabteilungen gewesen.

Der ÖVP-Abgeordneten Corinna Scharzenberger oblag es dann, Edtstadler zu verteidigen. Diese habe klargestellt, dass es bei der damaligen Klausur um Strafrechtsfragen gegangen sei. Zu einer Kandidatur für die EU-Wahl habe sie sich erst später entschlossen.

An parteipolitische Einflussnahmen auf Postenbesetzungen konnte sich Takacs nicht erinnern. Näher geschildert wurde dafür die bereits mehrfach thematisierte Absaugung von Daten aus seinem eigenen Handy bzw. jenem des ehemaligen Innenministeriums-Kabinettschefs Michael Kloibmüller. Bei einer Kanufahrt ("Wir haben uns das Kanufahren alle leichter vorgestellt") seien zwei Boote gekentert und drei Mobiltelefone ins Wasser gefallen. Anschließend habe man Spezialisten des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) gebeten, vor allem private Daten wie Fotos der Kinder wiederherzustellen.

Man habe aber die Info bekommen, dass die Handys dermaßen zerstört worden seien, dass eine Wiederherstellung nicht möglich sein soll, so Takacs. Auf die Frage, ob man die Geräte gleich löschen solle, habe er zugestimmt. Später sei ihm dann mitgeteilt worden, dass aus den Handys Daten abgesaugt worden seien. Auf Kloibmüllers Handys wurden Konversationen Kloibmüllers mit den einstigen Ressortchefs Johanna Mikl-Leitner und Wolfgang Sobotka (beide ÖVP) sichergestellt, die im Ausschuss schon mehrfach thematisiert wurden.

Um Postenbesetzungen im Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) ging es anschließend bei der Befragung einer mittlerweile pensionierten Abteilungsleiterin. Diese schilderte unter anderem die Besetzung eine Referatsleitung in ihrem Bereich (Prävention), bei der sie als Vorgesetzte nicht entsprechend eingebunden worden sei. Zwar habe sie alle Bewerber aus ihrem Bereich für grundsätzlich geeignet gehalten - der ihrer Meinung nach am besten qualifizierte habe aber von Anfang an keine Chance gehabt. Das sei ihr auch von hohen Beamten in einer Besprechung klargemacht worden - davon habe sie eine Gesprächsnotiz angefertigt.

Bei dem dann zum Zug gekommenen Bewerber habe es sich um eine "parteipolitisch verbundene Person" gehandelt, die auch dem CV zugehörig gewesen sei, so die Ex-Vertragsbedienstete. Später habe sich herausgestellt, dass der Beamte auch nicht kompetent gewesen sei. Er habe etwa gesagt, dass er eigentlich nicht wisse, warum er hier sei und dass er für die Sachfragen ja ohnehin seine Mitarbeiter habe. Eine derartige mangelnde Kompetenz habe sie sonst nie erlebt.

Aufgrund ihres Widerstands bei der Postenbesetzung sei sie auch nicht ins spätere Projekt zur BAK-Evaluierung eingebunden worden. Sie sei als Person nicht erwünscht gewesen und sei nicht im "innersten Kreis" gewesen. "Ich habe nicht zu den politisch loyalen Personen gehört, die an anderen Positionen vorhanden sind." Generell seien im Innenministerium und im BAK stets ÖVP-nahe Personen bestellt worden.

Im Vorfeld der Sitzung hatten vor allem die Aussagen des ehemaligen Generalsekretärs des Finanzministeriums, Thomas Schmid, vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) die Wortmeldungen der Fraktionsführer dominiert. ÖVP-Vertreter Andreas Hanger nannte Schmid den "Lügenbaron der Nation" und einen "sicher sehr fragwürdigen Charakter". Darüber wunderte sich wiederum FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker: Der "Lügenbaron" sei doch jahrelang der wichtigste Mitarbeiter der ÖVP gewesen.