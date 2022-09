BP-Kandidat Wallentin bewirbt sein neues Buch

Pünktlich im Hofburg-Wahlkampf bringt Kandidat Tassilo Wallentin ein neues Buch auf den Markt. In "Hier und Jetzt - wie wir unser Land noch retten" biete er Analysen und Lösungen zu Themen wie Asyl, Inflation und Neutralität, pries Wallentin am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien sein Werk an. Wallentin forderte, die Europäische Zentralbank zu "stoppen", die Sanktionen gegen Russland zu beenden und die Grenzen dichtzumachen.