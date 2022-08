Gemeinderatswahl in Krems am Sonntag

Krems wählt am Sonntag einen neuen Gemeinderat. In der niederösterreichischen Statutarstadt treten acht Listen an. 19.904 Stimmberechtigte sind um fast 4.000 weniger als 2017 mit 23.882. Aufgrund der jüngsten Wahlrechtsreform im Bundesland dürfen nur mehr Personen mit Hauptwohnsitz in Krems zum Urnengang. Die letzten Wahllokale schließen um 17.00 Uhr. Mit einem vorläufigen Ergebnis wird laut Rathaus gegen 19.00 Uhr gerechnet.